【陳奕迅25場紅館個唱取消】唱片公司今公布退款安排 (14:45)

原定於本月假紅館舉行跨年演唱會的陳奕迅（Eason），因為反修例風波持續半年，兼且警民衝突越趨升級，交通混亂，最後宣布個唱取消，而主辦單位鑑於無法保證觀眾安全及交通配套，作出艱難決定，亦無法就改期演出作出承諾。Universal Music Hong Kong的facebook專頁，今日貼出Eason個唱退款安排。

「對於早前宣布取消的《FWD富衛保險 陳奕迅 Fear and Dreams 香港演唱會 19/20》，主辦機構現公布退款安排如下：

優先訂票：所有經東亞銀行信用卡優先訂票服務購買演唱會門票之人士，將由AEG Promotion Limited（（"AEG"）於2020年3月15日或之前退回已購門票的面值總額予有關持卡人用以購票之東亞銀行信用卡賬戶。為免存疑，此退款不包括AEG已收取的購票手續費。詳情將會在2019年12月18日於東亞銀行網頁www.hkbea.com公布。如有查詢，請致電AEG熱線：2697 1989（辦公時間：星期一至五，上午10時至下午1時，下午2時至6時）或東亞銀行信用卡客戶服務熱線 3608 6628。

公開發售：所有經城市售票網網上、 流動應用程式或電話購票熱線購買演唱會門票之人士，主辦機構將透過購票通（香港）有限公司（“購票通”）將已購門票的面值總額（不包括購票時城市售票網收取的手續費）直接全數退回用以購買有關門票之信用卡賬戶。購票通會於2020年4月30日或之前完成所有經城市售票網公開發售門票的退款手續。如有查詢，請致電購票通客戶服務熱線： 2314 4228（辦公時間：上午10時至晚上8時，星期一至日, 包括公眾假期），或電郵至cs@cityline.com.hk。

內部訂購：主辦機構會安排將已購演唱會門票的面值總額全數退回經主辦機構短訊或電郵確認已收到購票付款而在等待通知領取門票之訂購人士。主辦機構將聯絡有關人士進行退款安排，計劃於2020年4月30日或之前完成全部退款。如有查詢，請致電主辦機構查詢電話：3615 1876（辦公時間：星期一至五，上午11時至下午1時，下午3至6時），或電郵至info@eslltd.com。

如有任何爭議，主辦機構保留最終決定權。

主辦機構在此再次衷心感謝各位的體諒和支持。

主辦機構：ESL Ltd

2019年12月18日」

（即時娛樂）