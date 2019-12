《All I Want For Christmas Is You》首次登上Billboard流行榜冠軍。(網上圖片)

美國樂壇天后瑪麗嘉兒(Mariah Carey)在1994年發行的聖誕金曲《All I Want For Christmas Is You》,上月已打破3項健力士世界紀錄,包括在美國Billboard Hot 100流行榜排名最高的個人歌手演繹節日歌曲、去年12月在串流音樂平台Spotify播放次數最多的歌曲,以及英國單曲榜逗留十大位置最長久的聖誕歌。

昨日瑪麗嘉兒再添紀錄,《All I Want For Christmas Is You》在美國發行25年後,首次登上Billboard Hot 100流行榜冠軍寶座,刷新史上最長時間登頂的紀錄,金像影后麗絲韋達絲潘(Reese Witherspoon)隨即透過社交媒體送上祝福:「因為這是史上最好的聖誕歌,也因為她是瑪麗嘉兒!」

