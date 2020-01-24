【回顧2019‧娛圈R.I.P.】音樂巨匠黎小田病逝 高以翔意外猝死 (20:45)

有「老佛爺」之稱的Chanel藝術總監Karl Lagerfeld於2月19日病逝，享年85歲，靈柩在巴黎西面的楠泰爾（Nanterre）火化。他曾表示將已故摯愛巴謝爾（Jacques de Bascher）的骨灰放在「秘密地方」，希望將來「與他團聚」，其時裝品牌的發言人表示會尊重其遺願。（網上圖片／明報製圖）