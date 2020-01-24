【回顧2019‧娛圈R.I.P.】音樂巨匠黎小田病逝 高以翔意外猝死 (20:45)
文章日期：2019年12月18日
2019年，多位香港人熟悉的名字先後離開我們，令人傷心又惋惜，藉此一同懷念他們。
2月，有「老佛爺」之稱的著名設計師Karl Lagerfeld於2月病逝，享年85歲。
3月，「型男探長」嘉倫（原名梁嘉倫）於美國病逝，享年80歲。他曾演出電影《跳灰》和《邊緣人》，以及演出麗的時代劇集《大丈夫》。
4月，已故歌手陳百強（Danny）父親陳鵬飛於清明節離世，享年95歲。
6月，資深演員李兆基因肝癌病逝，終年69歲。
7月，「慈善伶王」新馬師曾（鄧永祥）遺孀洪金梅（祥嫂）離世，享年74歲。「銀嗓子」姚莉（原名姚秀雲）病逝，享年96歲。日本尊尼事務所創辦人尊尼喜多川病逝，享年87歲。
8月，有「上等人」之稱的梁舜燕（Lily姐）病逝，享年90歲。夏萍（原名：盧少萍）逝世，享年81歲。「港姐之母」陳紫蓮（Rosa）癌症病逝，享年71歲。
9月，有金牌製片人之稱的崔寶珠因肺癌離世，享年72歲。資深動作演員陳星於印尼逝世，享年82歲。
10月，韓國女團f(x)前成員Sulli在家中自殺身亡，終年25歲。
11月，台灣型男高以翔11月拍攝浙江衛視節目《追我吧》時猝逝，終年35歲。「粵曲王子」鄭錦昌於11月在馬來西亞病逝，享年77歲。韓國女團Kara前成員具荷拉在家猝逝，終年28歲。