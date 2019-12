黃智雯(Mandy)和趙希洛同為12月壽星女,現年37歲的希洛雖然生日已過,但仍然有補祝派對,李施嬅﹑胡定欣和胡杏兒等幾位「胡說八道會」好姊妹,齊為她補祝生日,並預祝Mandy快將37歲生日。她們為兩位壽星女準備了兩個BombShell蛋糕,Mandy和希洛拿著木棍扑爆蛋糕,表現非常興奮。Mandy說:「My first birthday ballssss🤣🎂 Thank you my girls for organising this lovely of Dec dinner😘 Love u gals!!!!你地(哋)終於馬爾代夫番(返)來啦 唔洗(使)再key我個樣上去。」

