RubberBand寫字留言作鼓勵 被捕抗爭者回信報平安 (20:08)

【今日直擊】樂隊RubberBand今日到商台宣傳新歌《漫長》，解釋原本派台是另一首作品，但有感《漫長》很適合現時社會氣氛，所以才作此調動，「香港人一齊經歷不開心與艱難時刻，最緊要懂得用什麼心態自處，透過音樂為大家打氣。這首歌不是講什麼大道理，大家都想等到有好消息，總之不要輕易放棄，音樂是好直接畀力量大家一齊行落去！」

問他們怕否被質疑借社會動盪局勢乘機「消費」宣傳？RubberBand覺得不需要避忌，讚賞聽眾的眼睛是雪亮，「你平日是真心同行？還是突然插隊？其實好易看得出。創作是可以好隨心，只是現時的社會氣氛影響我們寫歌。我們幾個有共識，這時刻要寫兩小無猜的情歌實在沒心情。」

主音6號強調社會大事都發生在大家身邊，難得要一齊同行面對，覺得對得住自己就不會理會其他人太多看法，亦不擔心歌曲被標籤成顏色歌。泥鯭透露有歌迷是前線抗爭者並遭警方拘捕，他們寫字留言為對方打氣，「那位歌迷應該是男仔，被拉後他的朋友找我們寫字留言作鼓勵。我們寫了少少字，他竟寫了5、6頁紙回信，內容都是報平安、講在囚生活。」

（即時娛樂）