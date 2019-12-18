【專訪】陳瀅 Ian聲演公主王子 帶出不應以貌取人信息 (20:39)

傳統童話故事大多數是英俊王子配美麗公主，並加入浪漫情節，今次動畫電影《魔鏡肥緣》反轉這個慣定模式，白雪公主變成肥妹仔，白馬王子卻是綠色的小矮人。其實這對「騎呢」組合，正是想帶出「凡事不應以貌取人」的信息。而今次聲演公主與王子的責任，交到陳瀅和MIRROR成員Ian（陳卓賢）二人身上。

陳瀅今次獲導演欽點聲演公主，指要配靚靚公主時，會盡量用溫柔聲線演繹，而做肥妹公主時，就用平日陳瀅的聲調，「導演讚我把聲夠『強壯』，覺得我真的好似戲中肥妹！」擅唱情歌的Ian透露運用情深聲線演王子，感覺沒有難度，變成青BB小矮人則用尖聲和比平時表現較Hyper。

陳瀅長大後亦明白「靚」不是單靠樣，「尤其是推出過寫真集後，覺得不應用身形和外貌去判斷一個人靚唔靚或夠唔夠自信，當然兩樣都有夾埋一齊就好完美。」她認同片中寓意，女仔不一定瘦才是美。

Ian坦言與片中小矮人性格近似，自爆曾是肥仔一名，「我細個好肥，肥到好似小矮人，讀小學五六年級，身形不及現在高，最重試過160至170磅，那時身形又白又圓，好係粒墨魚丸！」

（即時娛樂）