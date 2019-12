鄭嘉穎與太太陳凱琳(Grace)的兒子鄭承悅(Rafael),未夠1歲的Rafael眼仔睩睩、精靈可愛,是人見人愛的小寶寶。今日是陳凱琳媽咪的生日,她的慶祝節目是去了探孫仔Rafael,因聖誕將至,兩婆孫都戴上聖誕飾物應節;陳媽媽一時抱Rafael欣賞聖誕樹,一時又陪孫仔玩玩具,婆孫二人玩得很開心,相信這亦是陳媽媽最好的生日禮物。陳凱琳捕捉了他們的開心時光,並把照片上載到社交網分享,並留言「Happy Birthday PorPor ❤️ You're the best grandma in the whole wide world! xoxo, Rafa」。網民除了祝賀陳媽媽,也不忘大讚Rafael可愛呢!

(即時娛樂)