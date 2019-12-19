歌迷上網買飛要先答啱刁鑽問題 點知連蔡依林都被考起... (12:16)

蔡依林日前為其演唱會網上購票時設下的問題太難而公開致歉。（中國時報圖片）

蔡依林（Jolin）月尾將在台北小巨蛋舉行6場《Ugly Beauty演唱會》，高雄站則在明年5月舉行。為防止黃牛黨炒飛，主辦單位要求觀眾上網購票時要先答對問題，豈料問題太難兼莫名其妙，令不少歌迷錯失買飛機會，紛紛上網留言抱怨。Jolin日前出席銀行活動時為此公開致歉，坦言那些問題她事前沒看過，答案連她也不答出來。她說︰「真的辛苦大家，我們被罵是應該，一律接受。」

據台灣傳媒報道，高雄演唱會的「考題」是「在《消極掰》MV中，連同Jolin及演員共有幾人集體跳喪志操」，答案選項包括「32」、「9」、「26」、或「15」人；以及「何者不是Jolin在Instagram中稱呼屋虎的別名」，答案選項有「皮小肥」、「皮皮挫」、「皮英俊」、「皮肥熊」。兩條題目的正確答案分別為15人及皮皮挫。

而台北場的題目則是「蔡依林《怪美的》的MV中吃的是花枝、透抽、小卷還是魷魚」，以及「蔡依林《怪美的》歌曲MV中，最後一幕被告與法官相擁爆炸後的顏色是什麼」，答案是分別花枝及藍色。

Jolin坦言，「我以為會用不同方式，我也答不出來，台北場的也不會，我還以為煙火是粉紅色的，該死的題目。」至於高雄場會不會再加場，她透露主要是場地的關係，若有好消息會告訴大家。

（即時娛樂）