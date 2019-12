王祖藍和李亞男的女兒王天韻(Gabrielle/Gabby)去年12月出世,眨眼天韻已經1歲了,李亞男在社交網上載和囡囡慶祝的照片,兩公婆齊齊吻賀女兒,天韻紮了孖辮,由爸爸祖藍抱住,十分可愛,囡囡個樣較似靚媽咪,李亞男留言說:「GABBY 一歲生日快樂!happy birthday my dear princess!! Mommy and daddy will always love you and cherish you until you have some else to love you #birthdaygirl #youaresoblessed #你個名有啲難串 #其實我都唔係好識串 #大家唔介意可以稱呼佢GABBY #下次要改個簡單啲嘅英文名」。

(即時娛樂)