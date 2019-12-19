支持心穎復出拍劇 黃浩然︰她想做什麼就去做 最緊要開心 (18:17)

【今日直擊】黃浩然出席《多功能老婆》宣傳活動，預告「尚劍雄」在接下來的劇情會將氣場降低，變得較可愛。被問到是否想力挽狂瀾，他笑言︰「如果我一個人賤，可以成全到他們，即他們也是靠我，所以這個劇沒有我就不成事。（犧牲？）其實很開心，做到現實生活中不會做也不敢做的事。我也拍戲多年，今次的角色是個新嘗試，也是試水溫，看看觀眾對我轉戲路的反應。（不怕演奸角？）不怕，有幾多接幾多。」

黃心穎回港疑復出，浩然說︰「現在不要騷擾她，那麼久沒見家人，讓她休息一下。我沒特別聯絡，始終現在這個時刻不方便，希望有機會見面時會問候她。希望她休息多一點，和家人相處。（支持她復出拍劇？）作為朋友、同事，她想做什麼就去做，會祝福她開開心心，最緊要開心。」

提到黃心穎佈置聖誕樹，似乎心情不錯，浩然說︰「哎呀，咁都要呀﹗如果是，都好呀﹗聽到這個消息ok呀﹗返得來，相信她也ok。（大批網民留言抨擊她。）不理得那麼多，如果我們再加把口就好肉酸。無論是關心、問候或其他，我覺得夠了﹗我們作為朋友，在心中。（勸她向馬國明或鄭秀文道歉？）這不輪到我們說。」

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（即時娛樂）