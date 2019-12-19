訪問何君堯被指談笑風生遭鬧爆 梁芷珊道歉：對不起各位 (18:36)

才女梁芷珊近日在YouTube開Channel「沒有不可告人的秘密」，並邀來何君堯擔任首集嘉賓。梁芷珊表示曾跟何君堯共事4年，於2015年至2018年同是香港足球總會董事，梁芷珊說：「我一向嘅態度，我唔會怕同藍絲講嘢。當佢講佢相信嘅道理，好，畀你講，但聽完我唔同意，我講返我自己睇法，並唔係因為想說服你，我係鞏固緊我自己。」有網民指2人在節目中，表現過於談笑風生，結果惹起網民反感兼留言鬧爆，有網民直言對梁芷珊感失望。

梁芷珊今午（19日）在facebook道歉：「我不辯解，簡單兩句：非常抱歉，對不起各位。我若不公開說這句話，我覺得我今天很難如常運作，包括我的心情、信念。」

梁芷珊在fb的全文如下：「今朝好早起身，睇晒每一個留言。我有啲好好嘅朋友，用好認真同嚴肅嘅語氣，好直接咁同我講一個重要訊（信）息：錯。

一個錯字，包含好多角度。網友們講咗好多唔同角度畀我知道點解唔得，點解有問題。

最後，我領略到嘅係，最懷嘅情況，係令同路人有「感情被傷害」的感覺。

同路人，我們要做的是互相支援，一起走這條不知道還有幾長的路。走到這裡，我們受的傷害已經太多。此時此刻，一個畫面，一句語氣，一個笑容，若能形成傷害，那就是傷害。

所以我不辯解，簡單兩句：非常抱歉，對不起各位。

我若不公開說這句話，我覺得我今天很難如常運作，包括我的心情、信念。

我在上一個post講了做這個對談的原意：

我一向嘅態度，我唔會怕同藍絲講嘢。

當佢喺我面前講佢講嘅道理，好，畀你講。

但聽完我唔同意嘅，我講返我自己睇法，

並唔係為想說服對方，我係鞏固緊我自己。

而大家的反應告訴了我，我以後應該點做，邊啲唔好做，或者唔駛（使）我做，我會檢討，多謝大家。

ps 以下各位嘅留言，我按like係代表「已閱」，關於呢件事，我會睇晒你哋每一個留言。」

（即時娛樂）