【享受自由身8年】陳啟泰嘆演員被動：邊度有合適工作就去邊度 (19:01)

【今日直擊】由王貽興和劉翁聯合執導兼編劇的ViuTV全新劇集《黑市》，今日舉行記者會。陳啟泰（Ken）在《死神》單元中演死神，問Ken多久沒拍電視劇？他說：「有年幾沒拍港劇，內地劇都有幾個月沒拍，受香港修例風波影響，很多內地劇都停拍、擱置或不起用香港演員，我都有2、3部內地電影拍不成，希望風波接近尾聲，平息後工作量會增多。」Ken透露過去數年，其工作在內地居多，農曆年又去內地拍電影：「演員是被動的，哪裏有合適工作就去哪裏。這7、8年我好享受自由身的身分，以前簽死一家電視台，怎會做到？」

張紋嘉（Crystal）在《過夜》單元中，心中有「鬼」，懷疑飾演其男友的樂隊Mr.成員Ronny有第三者，不停check住男友行踨。在現實生活，Crystal表示以前會check住以前的男朋友，但現任男友就不會。

楊偲泳心痛男友張振朗早前為無綫台慶表演時受傷，她說：「如果發生在我身上，我會問為何是我受傷？最重要是人安全，他沒事。」今年是她和張振朗拍拖後第一個過的聖誕節，會如何歡度？她表示彼此都有工作，未必能夠一起慶祝。

（即時娛樂）