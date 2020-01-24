Akira率EXILE隊友赴台灣演出 會否孖林志玲合體成焦點  (19:42)

林志玲閃嫁日本男團EXILE成員Akira，有傳Akira會率隊友參加台視除夕節目《2020超級巨星紅白藝能大賞》演出，今日該節目舉行主持人亮相記者會，有份擔任主持的黃子佼證實此消息，並表示有15位成員出席，十分難得。黃子佼透露早在中秋節時已向林志玲提出邀請Akira參加《紅白》，「志玲那時說她會努力看看，我也不好意思勉強人家，所以只提過一次就再也沒提，後來全靠台視去爭取」。問到林志玲會否也登上《紅白》舞台時，黃子佼坦言：「站在做節目立場，真的希望她來；站在朋友立場，則希望把光芒留給Akira他們的精彩表演，不希望模糊節目焦點，我是不會鼓勵她來，但如果她要來，當然很歡迎。」他笑稱怕林志玲夫妻二人壓力大，故不會特地詢問此事。

EXILE也特意拍攝影片，請粉絲期待他們在台灣首次的演出，Akira說：「很高興能在我第二個故鄉獻出我們的處女騷，希望能為平常支持我們的粉絲們，帶來一個充滿活力的表演，也希望能和大家一起創造一個美好回憶。」成為台灣女婿的Akira，希望能在台灣感受農曆新年的熱鬧氣氛。其他成員同樣很喜歡台灣美食和景色，如果大伙兒可以齊齊吃火鍋應該很棒。EXILE各成員一直各有各忙，這次不僅是睽違已久的海外合體，更是他們在台灣的首次表演，兼且是2020年第一場公開演出，他們大嗌：「真的很興奮，將會盡全力準備！」

（即時娛樂）