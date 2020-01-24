【《延禧攻略》番外篇】魏瓔珞女兒愛上爾晴兒子 宮鬥Netflix上演 (22:20)

昭華公主說「那我就親自把他撕碎」，好有霸氣！（Netflix視頻截圖）

去年內地宮鬥劇《延禧攻略》熱爆中港台，掀煲劇熱潮，魏瓔珞、富察皇后、嫻貴妃、乾隆、傅恆，連反派高貴妃等角色也令人難忘。該劇製作人于正早前公布《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》將於12月31日在Netflix上架，全劇6集，每集45分鐘。他寫道：「講述帝王家公主擇婿的故事，乾隆（聶遠）和魏瓔珞（吳謹言）女兒昭華（王鶴潤）遇見了爾晴的兒子福康安（王一哲），會發生怎樣的故事呢？敬請期待12月31日Netflix全集上線，支持中國華流走出去！ ​​​​ 」

《金枝玉葉》預告片終曝光，1分16秒的片段，交代了劇中人物關係，後宮中耍手段爭權、爭男人，狗血級的感情糾纏，由阿媽魏瓔珞傳授給女兒昭華公主，四角戀好熱鬧。故事開始是昭華公主要嫁給蒙古王子拉旺多爾濟（王宇威），魏瓔珞告訴女兒這是15年來榮華富貴必需要付出的代價。《延禧》中鬥輸給魏瓔珞的爾晴，遺下兒子「福康安」，他為母親報仇，勾引昭華公主令她動心。另一方面，當年魏瓔珞另一死敵和親王弘晝，他的女兒思婉格格要爭蒙古王子的愛意，甚至滾落樓梯為求他的注意，四角戀展開。

魏瓔珞（吳謹言）回歸繼續霸氣壓場，看她教訓昭華公主時說：「你什麼時候變得這麼傻？紫禁城不論對錯，只論輸贏。」令網民拍手叫好的，是魏瓔珞問女兒愛上了誰？指福康安只是在騙她，「如果他在背叛你... ...」昭華接著說：「那我就親自把他撕碎！」有網民留言：「最後一句很有魏姐風範啊！哈哈哈哈哈，是親生的沒錯了！」

（即時娛樂）