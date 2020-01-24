兩歲BBQ參加聖誕表演喊住落台 車婉婉親解箇中原因 (12:09)

車婉婉的兩歲囝囝BBQ首次參加學校的聖誕表演，本來歡天喜地的他最後竟然喊住落台。（車婉婉Instagram圖片 / 明報製圖）

聖誕將至，車婉婉的兩歲囝囝BBQ首次參加學校的聖誕表演，婉婉與丈夫也有到場支持。BBQ穿上小西裝及閃令令的斗篷，像個小王子，非常可愛﹗他隨同學仔上台又唱又跳，但最後竟然喊住落台。

車婉婉在社交網分享照片，解釋BBQ突然哭起來的原因。她說︰「高齡日誌之首度聖誕演出🎄，今日係BBQ先生第一次參與聖誕表演的大日子👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏，睇到佢同埋一班N班同學仔今日嘅表演，都知道佢哋排練咗好耐，真係好想多謝老師們，您們辛苦了🙏，要控制一班失控嘅兩歲小朋友有秩序咁上台表演，係一件好偉大嘅工程，作為父母嘅Q氏十分感謝❤️﹗」

「講番BBQ先生嘅表現先：佢成功完成老師要佢又唱又跳嘅『我是朵美麗聖誕花』，落台時見到台下嘅Q MaMa、QPaPa、舅父仲有Shaun Gor Gor，情緒極為波動😜，到再出場聖誕歌串連大合唱時，不禁四圍尋找我們，強烈壓抑情緒完成這部分......但係，最後都係頂唔住爆晒D（啲）眼淚出嚟，邊爆喊邊落台，我都完全唔敢同佢有任何眼神接觸，好慘慘豬🐷。」

「我之後訪問佢點解喊，佢話：『我想落去搵MaMa😥。』冧死❤️﹗Anyways...又一個第一次... 真係有D（啲）感慨....MaMa希望可以和你分享你小小人生中再多的Special Moment，因為你的Special，便是MaMa人生中的Highlight🌟﹗」

（即時娛樂）