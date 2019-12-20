訪問何君堯遭鬧爆 梁芷珊刪片再道歉 強調無任何收益 (15:44)

梁芷珊今日在facebook發文，表示已刪除與何君堯的對談片段。（梁芷珊facebook圖片 / 明報製圖）

梁芷珊早前在其YouTube頻道訪問何君堯，兩人在節目裏表現過於談笑風生，惹來網民反感遭鬧爆，有網民直指對梁芷珊失望，杜汶澤亦因此與梁芷珊割席。昨天已在facebook道歉的梁芷珊，今日再次在facebook發文向香港人道歉，同時表示已刪除與何君堯對談片段。

她說︰「接受意見，刪除與何君堯對談片段。在YouTube頻道中，刪除兩段片段，將不能播放；在Facebook Fanpage中，刪除原有兩段附片段連結的貼文；兩個貼文的留言，全部已截圖保留，將放於此貼文中。」

「今次決定是經過深刻反思，多謝每一個為此事花時間回應、留言、貼文的人，給了我很多我沒有想到的角度。在文字表達與影片表達之間的距離，我還有很多需要學習和進步的地方。」

「有一點，我想強調的，是我的頻道沒有放廣告，沒有收費，沒有接受任何收益。現刪除片段，保留相關貼文中的所有留言，並再次向香港人致歉。」

梁芷珊在facebook發文一小時已獲超過2000個Like，不少網友留言讚她知錯能改，認真面對問題及聽取大家的意見。

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（即時娛樂）