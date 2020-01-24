傳無綫今向逾50員工派大信封 TVB對外事務科回應... (18:51)

無綫（TVB）行政總裁李寶安早前發出內部通告，以「公司需要重組部分業務流程以增加成本效益」為由，決定裁減一成非藝員員工，約350人受影響。今日有消息指無綫開始派大信封，余詠珊管轄的綜藝科和資訊文教科為重災區，多名幕後人員被裁，人數超過50人。

無綫對外事務科回覆明報查詢時，未透露今日被裁減的實際職員人數及所屬部門，亦沒回答裁員會否影響節目運作的問題，只將李寶安本周初的內部通告內容總結一次，詳情如下︰

以下為本台之回應：

香港示威衝突事件持續，嚴重影響本港經濟，各行業包括廣告界、電視、報章和其他媒體無一倖免。有鑑於前景不明朗，社會事件未有平息跡（迹）象，無法估計社會何時恢復秩序和經濟復甦，公司於本周初宣布重組部份（分）業務流程以增加成本效益，令公司營運得以持續發展及保存主要動力。公司現有約3,500位員工（不包括藝員），約一成人受到影響，受影響員工會按法例獲得賠償包括代通知金等，同時亦會發放特別酬金。

對外事務科高級經理

黃凱琪謹啟

電視廣播有限公司

Television Broadcasts Limited

二○一九年十二月二十日

相關新聞︰【冬至前派大信封】傳無綫今裁50人 余詠珊部門成重災區

相關新聞︰【發內部通告認裁員】無綫集團行政總裁李寶安：約350人受影響

（即時娛樂）