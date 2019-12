張名雅去年為律師老公蔡錦豪(Joe)誕下細仔Milo,Milo轉眼已一歲大,張名雅與丈夫準備了蛋糕和利市,一家四口在家裏簡單慶祝。她留言︰「Happy one year old, baby Milo﹗Last photo︰Milo was about to puke lol.. he's probably too excited﹗(Milo BB,一歲生日快樂﹗最後一張相︰Milo快要吐,哈哈...他可能太興奮了﹗)」

(即時娛樂)