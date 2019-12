岑麗香(香香)與老公強強結婚3周年,香香在Ig開心分享兩公婆穿上情侶裝的溫馨合照慶祝,二人一齊嘟嘴扮接吻魚,相當幸福。香香以英文留言:「To my best friend, here's to 3 years plus a few days, and forever to go!!」大致意思指她跟強強一齊已3年有多,會永遠一齊走下去。

香香好友王君馨、宋熙年及欣宜亦有給Like及留言,當中欣宜表示像昨日才將花球拋給她,祝二人周年快樂。

(即時娛樂)