靠舊愛崔碧珈突破慘情歌框框 吳浩康一句話勸服爸爸醫病 (17:59)

吳浩康（Deep）日前接受《1圈圈 星光背後》訪問，自言多年來唱慘情歌為主，是因為他不擅長唱冧歌，公司同事及經理人霍汶希聽完他唱冧歌後也投降，錄完也用不到。他說今次終於唱到甜蜜情歌《愛沒懷疑》，要多謝崔碧珈（Anita）。受訪當日與崔碧珈仍未分手的Deep說︰「我要好多謝Anita﹗我今次創作到和唱到這首歌，我覺得一定比我過往的好，首歌是出得街的質素。」

兩年前完成九展演唱會後，Deep曾揚言下一站紅館，結果本月尾選址麥花臣場館開騷，Deep說︰「每個月也入紙申請紅館檔期，暫時也未有回覆。（失望？）沒有。」提到年初時在澳門開騷，吳爸爸也有捧場，兩父子在台下擁抱，Deep眼濕濕說︰「我們感情好好，距離好近，他是世上最溫柔的男人。他惡但不嚴厲，如果嚴厲，我點會搞成咁﹗打我也沒有用，我對體罰就像免疫力一樣，他打完我一次，我下次就不怕了，所以他面對我這樣的小孩，其實幾慘。直至今日，他也一直在提升及調整我們的溝通，很偉大。」

重提2004年捲入藏毒案，Deep說︰「我記得被捕後，警察和我回家搜證。爸爸開門時，我想說話，爸爸即說︰『無事，入來。』他很惜我，不會令我難堪。（他多年來有沒有責怪過你？）沒有，他常說兩仔爺有今生無來世。」吳爸爸早年患癌曾拒絕接受醫治，Deep以一句說話勸服他︰「我對爸爸說︰『我都未返上舞台，你留條命畀我。』」

（即時娛樂）