英國學成返港轉變大 麥明詩曾為愛情事業同媽媽鬧交 (18:50)

麥明詩媽媽透露女兒從英國完成學業回港後，像變成另一個人，很有自己的看法。（麥何小娟Instagram圖片）

麥明詩（Louisa）媽媽麥何小娟今日在社交網分享父母與子女的溝通之道，還自爆曾有段日子跟麥明詩關係出問題，母女為愛情、事業吵架。她說︰「雖然一向都能跟明詩和明山有良好的溝通，但坦白說，我跟其他家長一樣，也曾面對與子女出現溝通問題，一度變得情緒低落。」

「這是一個遲來的經歷：女兒留學英國回港後，好像變了另外的一個人！很有自己的看法，甚至是一些反傳統的觀念。雖然她思想聰敏，但多了幾十年的人生經驗，我自然會覺得看事情比她透徹和準確。在她的愛情和事業上，我一心是為她好，所以苦口婆心地給她一些意見。誰知卻引來很激烈的爭拗！這時我們各自都覺得很傷心，也哭過！」

「這情況重覆（複）發生，越（愈）演越（愈）烈。過了一段時間，我反覆思量和接受兒子的勸告！我先放下自己的看法（雖然最終，我說的，很多都給我言中了），也暫時放下『澎湃的母愛』和『為她好』的心，讓她先闖闖。」

「就是這樣，我才能在沒有前設或心急給意見之前，可以細心聆聽她的看法和各種敘述。 漸漸地，大家可以傾得更深入。更重要的，可以重建良好的關係！後來，她還會主動找我聊天。告訴我她的心事和聆聽我的意見和看法。有這種溝通，我才有機會提出我的意見和真正的影響她！」

（即時娛樂）