黃心穎擔正主演的新劇《丫鬟大聯盟》,今日首次舉行宣傳活動,始終「安心事件」仍然有影響,她不獲無綫安排出席,但佈景板仍有她的樣子出現。

心穎未有機會跟大家見面,卻選擇在社交平台跟大家見面,繼日前上載佈置聖誕樹照片後,剛剛她又收到SAA(保護遺棄動物協會)通知,首隻助養的愛犬Chuck日前已離世,被告知牠已到了彩虹橋。心穎傷感留言:「He was the first one I ever sponsored RIP chuck See you on the other side」大致意思他日在另外一邊相見。

(即時娛樂)