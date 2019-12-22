【前輩救火】梁芷珊訪問何君堯 黃毓民：我想掟爛個Mon (00:23)

才女梁芷珊日前在YouTube開Channel「沒有不可告人的秘密」，邀來何君堯擔任首集嘉賓。兩人在節目談笑風生，引來網民反感指她為何君堯「洗白」之嫌，惹來一面倒斥責。梁芷珊就事件公開向香港人道歉，刪除與何君堯對談片段，並將網民留言保留作自我警剔。不少網民讚她知錯能改，聽取大家的意見。今日梁芷珊邀黃毓民擔任嘉賓，毓民直指她戇居居，問：「搵呢條友（指何君堯）上嚟做咩呢？」

黃毓民對住梁芷珊冷笑，形容邀何君堯對談事件令他哭笑難分、啼笑皆非。梁芷珊透露原本約定毓民聖誕後才接受訪問，但因為毓民要鬧她，今日放棄入馬場而提早接受她訪問。梁芷珊在鏡頭前再解釋邀何君堯對談的原因，是不想感覺圍爐取暖故邀不同政見的人訪問。毓民提出思考上應免於偏見的自由，不同政見可以對談，但在敵我矛盾下是沒有可能互動對談，知道她要訪問何君堯時他好反感，想掟爛Mon，令人不忍卒睹。不過，他也讚梁芷珊EQ高，保留網民意見留言的做法。

梁芷珊承認今次衰咗，自己太理想化。她說：「我仍然敢邀任何人對談，但會掌握好啲。」毓民也訓示她注意形式表達，要多做功課。片段在facebook上載1小時，逾2萬人次觀看，逾1千讚好與正面的留言。

（即時娛樂）