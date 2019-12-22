【不同造型】《丫鬟大聯盟》多發揮 黃心穎浪費無綫力捧 (16:54)

黃心穎跟湯洛雯同樣是丫鬟身分，而她跟少爺洪永城發生感情。（《丫鬟大聯盟》劇照／明報製圖）

由黃心穎、湯洛雯、洪永城及謝東閔合演、雙生雙旦組合的古裝新劇《丫鬟大聯盟》，將於12月30日緊接台慶劇《多功能老婆》時段播出。此劇最初是2019年賀歲劇，被《皓鑭傳》搶走檔期後，因為主角之一的黃心穎今年4月爆發「安心事件」，其形象大插水，一度成為倉底劇，不過無綫早前播出她有份的《牛下女高音》，成功試水溫之下，隨即安排黃心穎的存貨出街。

《丫鬟大聯盟》主要講述月皎（湯洛雯飾）為籌錢給愛郎傅有為（謝東閔飾）上京赴考，於是賣身為婢，跟月盈（黃心穎飾）分別服侍大夫人官之姵（郭少芸飾）和二夫人上官雲英（張慧儀飾），二人各為其主，互相鬥法。少爺裘其進（洪永城飾）與月盈情投意合，可惜遭父裘正（鄭子誠飾）打壓，後來裘正犯事被降職，其進決心考取功名，重振家聲。而兵部尚書霍奔（潘志文飾）之女霍燕貞（劉思希飾）亦看上有為，多次主動引誘男方。月盈和月皎害怕情郎高中後失去對方，誓要他們狀元夢碎。

黃心穎劇中有幾個不同造型，明顯無綫有心讓她發揮，給予上位機會，可惜「戀愛大過天」，跟許志安發生出軌行為，浪費公司一番心血，亦同時賠上個人演藝事業。

（即時娛樂）