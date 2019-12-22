【專訪】宋熙年毋懼社會氣氛轉變 趁年輕追多個小朋友 (17:39)

宋熙年（Sarah）離開無綫後，工作瓣數多多，早前便獲香港開電視邀請到日本拍攝節目《宜居住遊行》。宋熙年指香港樓價太貴，沒可能在港買到dream house，正計劃在港買細單位作投資，繼續租樓住，尋找dream house就留待兒子長大後，選擇於澳洲或英國。

「兒子將來選擇在哪個地方讀書，我和老公（陳智燊）在各自老家澳洲及英國之間選擇有點意見分歧，或會安排兒子在澳洲讀完再到英國升學，但最終還是會讓兒子自己決定。可能他兩個地方都不想去，因為我的父母都是讓我自己決定想做什麼，所以我都希望能讓自己小朋友做自己enjoy的事。（若留港可會擔心小朋友將來？）每個地方都有每個地方困難，這也是作為家長的一個挑戰，沒有住在一個地方是完美的，這亦是人生必經的經歷，就盡自己能力，盡量將最好的給小朋友吧」。

宋熙年透露已展開造人大計，打算生多一個，「始終要花很多時間和心機，兒子差不多歲半，朋友都說要快點籌備再生，不想小朋友年齡相距太遠。（現今很多年輕人埋怨在香港看不到將來？）我覺得生小朋友是天賜的禮物，想生亦未必可以即刻生到，我也不想變成高齡產婦，到時想生也生不到，所以是順其自然，也不知幾時會有，不過現階段我們真的想生多個小朋友陪伴兒子成長」。

欲知宋熙年專訪詳情，請留意明天（12月23日）明報娛樂版。

（即時娛樂）