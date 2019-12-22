許芷熒懷孕7個月增18磅 「馮寶寶」未出世已識扭計 (18:40)

「馮寶寶」仍在許芷熒的肚子內，但已識扭計。（許芷熒Instagram圖片 / 明報製圖）

許芷熒（Whitney）懷孕7個多月，肚子雖大，但手腳依然纖瘦。Whitney日前到診所接受產前檢查，從超聲波中看見女兒「馮寶寶」竟然正在皺眉頭，一副想要扭計的樣子。她透露女兒目前重3.74磅，但自己卻重了18磅。

Whitney說︰「好多人都話我個肚唔似好大，但係其實瞓喺度都唔細個㗎，尤其是就嚟8個月，個肚真係突然大得好快😇。今日去做產檢，醫生話馮寶寶3.74磅，而我就重咗18磅😬😬😬。一照3D超聲波，馮寶寶即刻皺眉頭，扁嘴扭計樣，好似知道有人講緊佢咁，好搞笑！老公影相技術真係越（愈）嚟越（愈）好！我有信心入產房，他幫我影嘅相應該見得人。」

聖誕將至，Whitney今日和丈夫Alex佈置聖誕樹，完成後溫馨咀嘴。Whitney表示︰「上兩年的聖誕樹都是彩色裝飾，今年2019年嘗試一下全金銀的聖誕樹🎄。同一棵聖誕樹，今年佈置的感覺別有一番味道，因為情意更濃，今年多了一個身份（分）和多了一個女兒在肚裏面，下年的今天就有個Santa Kayli陪我地（哋）一齊過聖誕！❤️ We Can't Wait 🤗🤗 ﹗」

（即時娛樂）