【完成100天旅程後】陳慧敏撰長文吐心聲 重新面對家人壓力 (15:21)

歌手陳慧敏今年9月展開「100天旅程」挑戰，並在旅程尾聲爆出異國戀，而陳慧敏早前已返到澳門，今早陳慧敏在社交網貼了相，並撰了長文記錄心情，她說：「回到澳門的這一個星期，每天工作、飯局、朋友約會，處理影片；昨晚也不容易在家中晚飯過冬，以為能好好的放鬆，卻又重新面對家人給我的一堆壓力。

其實回來這個星期沒有一天能好好睡，相信大部分是因爲時差吧；但今天醒來，我發現我又被追求和渴望壓倒。我記起從前的我就是經常這樣，起床（牀）一掙（睜）開眼睛第一秒不是想 "新一天，來呼吸一下清新的空氣”，而是 "我要如何成功，如何達到我的目標，我要做甚（什）麼事”。在旅行的途中，不斷叫自己打破的城市人慣常思維，難道一回到城市就立刻打回原形嗎？我不服輸。

這個經驗告訴我，原來很多來自生活的壓力，都真的跟環境有重大關聯，例如在土耳其坐一程船是5元，現在過香港的船是142到200元，我需要使用昂貴的交通工具，連看一次醫生和出外晚餐的價錢，感覺都在重新適應，時間也有更多限制；但這次不同的是，我知道的心強大到足以適應任何環境和面對任何困難，我知道我有能力可以生存，只需要有愛我的人和我能好好去愛人和愛我自己，就沒什麼大不了的。

你知道你想要過怎樣的生活嗎？我知道。有問題可否解決到？可以的，會找到辦法，然後好好努力。謝謝上天，又是一個能好好學習的機會，我會變得更強大的。

很想和你說，若果你也有呼吸不了的時候，就說出來吧，讓自己的心為自己尋找答案，你會是真正幫到你自己的人。」

（即時娛樂）