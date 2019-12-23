【故友化蝶現身靈堂】薛家燕夢見黎小田：都是開心模樣 (17:26)

【今日直擊】薛家燕早前出席故友黎小田喪禮，她表示當日見到一隻蝴蝶，認為該蝴蝶便是黎小田，她說：「好特別亦好有靈性，大家見不見到（靈堂內）有隻蝴蝶，我影了相，離遠看是Michael（黎小田）的形象，好似鋼琴琴鍵，而他又喜歡穿黑白色衫。（蝴蝶是黑白色？）由下晝『撲』到第2日，牠也沒有走，開始（出殯）儀式時，飛去靈堂照片及花堆，我們走過去拍照，牠也動也不動，通常人家說會有飛蛾出現，但當天是好靚的蝴蝶，所以我們感覺Michael在靈堂內。（相信是他化蝶？）我感覺呀。」

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家燕姐直言曾發夢見到故友，她說：「我在夢境見到他和他唱歌﹑做趣劇，我們笑到不停口，可能白天看回片段，晚上發夢便見到他，他都是開心模樣，當然我也感不捨。」另外，問到黎小田前妻關菊英屆時會否亮相致敬音樂會，家燕姐說：「我不知道，她好像不在香港，那段時間好多人出外。（有否聯絡過菊姐？）沒有，但她有贈送花圈。」

（即時娛樂）