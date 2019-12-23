【專訪】鍾嘉欣望做多功能媽媽 照顧子女著重耐性溝通 (18:34)

現年35歲的鍾嘉欣於2015年結婚，婚後育有一女一子，大女Kelly現時3歲，細仔Jared則1歲多，這位「Super Mommy」可謂唔易做。嘉欣現時由朝忙到晚，當遇到子女扭計不聽話，她必先是解釋和講道理，過程中絕對考驗耐性和EQ，出名好脾氣的她也難免試過躁底：「Kelly不肯換衫返學，起初我會手忙腳亂，還向她發脾氣。之後有跟女兒講sorry，再對她解釋，可以換衫才食早餐或者食完早餐才換，讓她自己揀，『選擇』這招通常都work！」她激氣過後，明白要有耐性和溝通，拒絕做惡媽，反而想慢慢學習，希望能做到正面樂觀的多功能媽媽。

嘉欣平日在加拿大做全職家庭主婦，閒時返港掙外快，「當接受做媽咪開始，已預計會好攰、好辛苦，真是要似超人，有super mom power打理成頭家。我訓練自己意志，跟自己講『do what you can』盡力做，相信自己，但不會將所有事全攬上身。因為每個媽咪都不同，不要去跟人比較，希望所有媽咪加油」。

婚前做慣「慳妹」的嘉欣，對子女絕不吝嗇，最喜歡買童裝為他們扮靚，指Kelly打扮、神態及姿勢都從媽咪身上抄到足，「她見我著藍色風褸，就要跟我襯色。我撥頭髮，她又學；連我入廚房煮飯切菜、睡覺，她都要跟，好搞笑。囝囝Jared與老公就似足餅印，所以有時幫他著衫好似爹哋」。

欲知鍾嘉欣專訪詳情，請留意明天（12月24日）明報娛樂版。

（即時娛樂）