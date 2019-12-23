【報喜】媽咪奪國際辣媽大賽冠軍 倪晨曦：如果我62歲還能像她這樣 (21:33)

2019年國際辣媽大賽全球總決賽昨晚於洛杉磯舉行，來自全球數十個國家分賽區所甄選出來的辣媽爭奪獎項，今年倪晨曦的媽媽不但有份出戰，更贏得優雅組的冠軍，認真厲害！倪晨曦有位冠軍辣媽，她今日在社交平台開心報喜，除分享媽媽頭戴后冠及一家人合照，還有倪媽媽表演的照片。

倪晨曦留言：「I'm so proud of my Mama!!! 我想大聲的宣布 媽媽得了冠軍！她是2019全球辣媽大賽優雅組的冠軍！她真的好棒好棒！好厲害！我好佩服她！以前只知道媽媽年輕的時候會跳舞，但那時候條件有限，只能看看照片，也沒有什麼錄影錄像。這次也是我第一次認真的看媽媽在舞台上跳舞，她整個人都在發光！最讓我欣賞媽媽的是她對每一個表演的認真，一心只想著盡力的去展現好每一個環節。她一直都說輸贏不重要，這次比賽看到家人對她的支持已經是最快樂的事❤️ 其實這次每一個來參加比賽的媽媽們都是大贏家，能有自信的為自己走上這個舞台都不容易！媽媽們，你們都辛苦了❤️ 我要好好享受2019最後和家人團聚的時光 btw這次我還兼職為老媽化比賽妝，原來真的好難啊 看來我要回去和Janice認真進修一下 @glowmakeupacademy #hotmama2019 #媽媽是最棒的 #如果我62歲還能像她這樣」

這個辣媽大賽是以才藝、創意、民族服飾、晚裝展示、優雅氣質、機智問答為評分依據，分了活力組、優雅組、團體組及其他個人獎項，而倪媽媽參加的優雅組，是46歲以上的辣媽參加。

（即時娛樂）