【結婚1周年】蕭潤邦送「一碌木」 老婆江若琳話好浪漫… (22:23)

江若琳（Elanne）與蕭潤邦（Oscar）去年結婚，轉眼間，兩人已結婚1周年，慶祝節目是老公Oscar親自下廚，有美食又有香檳，夫婦二人撐枱腳很溫馨。江若琳今日在社交平台跟大家分享這個開心時刻，並透露自己收到的結婚禮物雖然是「一碌木」，她卻覺得很浪漫。

江若琳留言：「眨下（吓）眼1年啦，佢係我人生快樂同力量既（嘅）來源，作為一個老公，你永遠超出100分，都係個（嗰）句，我人生做得最岩既（嘅）事係嫁俾（畀）你，哈哈 I love you! @siupongoscar（蕭潤邦Ig帳號）作為一個唔夠100分既（嘅）太太，來年我會努力追上你的好 至於我有咩週（周）年禮物，佢送左（咗）碌木俾（畀）我，佢話祝佢太太老如松柏 我竟然覺得好浪漫 #一週（周）年快樂 #蕭氏的浪漫之道 #今晚大廚親自下廚 #糯米糍都要參與」

蕭潤邦也在自己的社交帳號留言，隔空冧老婆，「結婚一年了，我會永遠是你的粉絲同老公，好快十年，好快廿年，好快八十年，到時我地（哋）百幾歲再約定下世結多獲（鑊）婚啦 今世愛盡D（啲）love u 蘋果」，江若琳回應「你講下世我想喊」。

（即時娛樂）