【回顧2019‧安心事件】黃心穎許志安車廂偷情 轟動全城 (12:51)

鄭秀文曾和黃心穎一齊做Gym，而心穎亦曾在節目上跟安仔拖手合唱。（資料圖片）

黃心穎和許志安今年4月爆出全城轟動的「安心事件」，二人被爆各自背住另一半馬國明和鄭秀文（Sammi），在車廂偷情，事件震撼娛樂圈，而外國傳媒亦爭相報道，事件令「安心」形象直插谷底。

心穎及後避走美國進修，而安仔於事件曝光後，立即舉行道歉記者會，聲淚俱下表示後悔起了色心，又指自己是「一個壞咗嘅人」，向老婆Sammi道歉，並揚言要承擔責任。安仔舉行完道歉記者會後，便閉關一段長時間，他的工作包括原定今年9月舉行的紅館個唱亦告取消，而Sammi於事件發生後數天，在社交網打破沉默，並撰文表示原諒安仔，又謂「人誰無過」；而安仔「潛水」一段長時間後，在Sammi的7月紅館個唱終於蒲頭撐老婆，不過他只在後台默默支持。Sammi完成紅館個唱後，便跟老友往外地散心，而安仔亦有同行，兩公婆攜手踏過這一關。

反觀心穎避走美國進修後，牽連甚廣，除了心穎本人遭網民圍剿鬧爆外，其家人尤其是家姐黃心美，亦成為網民狙擊目標；而她與馬國明戀情告吹，不過分手後馬國明仍處處維護心穎，並著大家給她機會，顯得有情有義；另外，心穎有份演出的劇集，包括《堅離地愛堅離地》﹑《牛下女高音》﹑《丫鬟大聯盟》和《法證先鋒IV》，先後遭抽起或延播，好大機會變倉底劇，心穎在《法IV》角色更要重拍，最後由湯洛雯「執二攤」頂上。

不過世事無絕對，到了今年10月，心穎有份演出的《牛下女高音》獲解封播映，更成為無綫台慶劇，心穎在劇中戲分一刀不刪，雖然無綫並無安排她做任何宣傳活動，但劇集能夠播映，劇中演員包括「地獄黑仔王」張振朗﹑龔慈恩和吳岱融也相當高興。同樣，心穎有份演出的《丫鬟大聯盟》，亦獲無綫放生，此劇將於本月30日，緊接《多功能老婆》播出。

心穎本神隱7個月後，於11月再度於instagram蒲頭，期間她曾3度更新ig試水溫，似為「復出」鋪路。直至12月14日，「潛水」8個月的心穎終於由美國返港，她當時喊住表示終於返到屋企，心穎受訪時否認自己改名及轉行，只強調自己好努力生活，問到有否聯絡馬明﹑安仔和Sammi，心穎則拒作回應。

（即時娛樂）