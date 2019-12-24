Open Menu
SHOWBIZ
/
LATEST 即時娛樂
PAST ARTICLES
【曾經歷婚姻失敗】陳逸璇拒再閃婚：要審慎了解清楚 (16:08)
【係愛呀！】兩個大肚婆出巡 黃祥興林子善興奮護駕 (16:03)
【拍戲過足媽媽癮】吳海昕拍靈異劇勁驚 拖實小妹妹壯膽 (15:11)
【生仔定生女？】39歲田中麗奈榮升媽媽 (14:54)
【洗盡鉛華】B女樣貌似爸爸 馬賽陪半歲Camellia親子遊 (14:26)
【最新安排】叱咤頒獎禮1月1日網上直播 ViuTV現場轉播 (14:08)
糖兄妹膺新城「勁爆組合」 恭碩良奪「勁爆合唱歌」 (13:28)
【平安夜報喜】41歲前主播林燕玲宣布懷孕：小小小飛俠在肚子裏 (13:05)
【回顧2019‧安心事件】黃心穎許志安車廂偷情 轟動全城 (12:51)
【母愛滿瀉】姚樂怡囡囡4歲生日 佘詩曼畫花面冧契女 (12:06)
【家中愛犬已14歲半】鄭秀文：生離死別是我們學習的事 (11:52)
【繼續進修】賣車賣樓移居歐洲 40歲徐子珊擬退出娛樂圈 (11:12)
糖兄妹膺新城「勁爆組合」 恭碩良奪「勁爆合唱歌」 (13:28)
文章日期：2019年12月24日
Share
糖兄妹（左圖）和恭碩良在勁爆頒獎禮獲獎。（大會提供）
prev
next
新城勁爆頒獎禮已陸續開始頒發各大獎項，組合糖兄妹奪得本年度「勁爆組合」。糖兄妹表示會繼續努力做好自己，未來會帶更多好歌，送給一眾樂迷；而恭碩良和岑寧兒合唱的《5:59pm》，則奪得「勁爆合唱歌」。
（即時娛樂）
Share
MORE
【洗盡鉛華】B女樣貌似爸爸 馬賽陪半歲Camellia親子遊 (14:26)
【最新安排】叱咤頒獎禮1月1日網上直播 ViuTV現場轉播 (14:08)
【平安夜報喜】41歲前主播林燕玲宣布懷孕：小小小飛俠在肚子裏 (13:05)
【回顧2019‧安心事件】黃心穎許志安車廂偷情 轟動全城 (12:51)
SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK