糖兄妹膺新城「勁爆組合」 恭碩良奪「勁爆合唱歌」 (13:28)

新城勁爆頒獎禮已陸續開始頒發各大獎項，組合糖兄妹奪得本年度「勁爆組合」。糖兄妹表示會繼續努力做好自己，未來會帶更多好歌，送給一眾樂迷；而恭碩良和岑寧兒合唱的《5:59pm》，則奪得「勁爆合唱歌」。

（即時娛樂）