next

陳豪與太太陳茵媺由拍拖到結婚,一直恩愛如昔,又不時為對方製造驚喜,是娛樂圈中出名的模範夫妻。近日陳豪與陳茵媺偕同3子女返加拿大探親,順道過一個白色聖誕,雖然不能二人世界,但他們會把握機會享受甜蜜時光;今日陳茵媺就在社交平台大放閃光彈,她又攬又惜老公,陳豪則露出幸福笑容,羨煞旁人。陳茵媺還留言冧爆老公陳豪,「Love you baby! You warm my heart! ❤️ #loveyoutotheendofearth #familymemories #niagarafalls」。之後,她再分享一家五口合照,原來他們去了遊覽尼亞加拉大瀑布,只見他們都露出開心笑容,相信是次旅程玩得相當愉快。

(即時娛樂)