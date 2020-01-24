【回顧2019‧娛圈不快事】任達華內地遇襲受傷 林子博鄭敬基不獲無綫續約 (18:00)

郭子豪於3月涉嫌酒後駕駛被捕，最後被判以90小時社會服務令、停牌12個月及需自費參與駕駛改進課程。（資料圖片／明報製圖）

鄭敬基疑7月跟太太到元朗「行街」後不獲無綫續約，有份主演的《牛下女高音》亦不獲邀出席任何宣傳活動。（資料圖片／網上圖片／明報製圖）

2019年，娛樂圈發生多宗不快事件，其中任達華（華哥）於7月20日在中山出席樓盤活動時遇襲，在台上遭一名男子用刀刺傷腹部及右手4隻手指，被送入當地醫院接受手術後，即晚返港就醫，被送入深切治療部（ICU）兼做第2次手術，兩日後始能轉往普通病房。華哥康復進展理想，留醫5日後出院，半百傳媒到場採訪。

64歲的金燕玲，3月於密友蘇施黃主持的電台節目上，承認患上子宮癌，雖然是第一期但已動手術，一次過切除淋巴、子宮、卵巢和盲腸，並要接受化療和電療。

48歲的無綫前娛樂新聞主播林子博，效力無綫11年，今年4月太太董燕君確診患上罕見的癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第4期，家庭經濟壓力大增之際，10月1日他約滿無綫卻被請食「無情雞」，被通知不獲續約，對他及家人帶來很大打擊。

同樣不獲無綫續約的還有鄭敬基及林泳淘，鄭敬基疑7月時跟太太到元朗「行街」後，不獲無綫續約外，有份主演的《牛下女高音》亦不獲邀出席任何宣傳活動；有「宅男女神」之稱的林泳淘，今年3月在網上呼籲參加反修例遊行，4月被無綫雪藏，在熒幕「消失」了兩個月，至6月獲解凍復工，9月被提早結束合約。

曾演出《跳躍生命線》、27歲的郭子豪，於3月駕車途經尖沙嘴被警方截查，接受酒精呼氣測試超標，涉嫌酒後駕駛被捕，最後被判以90小時社會服務令、停牌12個月及需自費參與駕駛改進課程。是非纏身的他，被指背住女友Karen暗交港姐亞軍鄧卓殷。同年10月，在處境劇《愛‧回家之開心速遞》演「細龍太」的陳偉琪涉酒後駕駛被捕，酒精呼氣測試超標2倍多，其後獲准保釋候查。

「長腳蟹」呂慧儀3月在社交網與黃文迪（Dickson）聯名宣布離婚，指二人已於去年由夫妻變回朋友關係，結束7年婚姻，並強調離婚不涉及第三者，日後會共同撫養兒子黃柏翹（Anton）。無綫前花旦龔慈恩與台灣藝人林煒，於9月驚爆離婚消息，其實二人兩年前已經分居。

（即時娛樂）