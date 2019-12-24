為「伯樂」張華標接拍《鳳弈》 黎耀祥堅持講普通話對白 (18:34)

【專訪】三屆視帝黎耀祥演戲逾30年，參演過百部劇集，去年首次參演內地劇集《鳳弈》，以全普通話演出，為他帶來不一樣的難度體驗。黎耀祥今次是因編審張華標邀請，才獻出他的第一次，「標哥是我的伯樂，除了他創作的《巾幗梟雄》及《巾幗梟雄之義海豪情》為我帶來兩個視帝獎項外，《西遊記》、《秀才愛上兵》等都是他的作品。他好熟悉我，每次都畀不同難度的角色我，我亦好運遇到標哥這位編劇。始終演員好被動，不能無中生有，沒有情節配合，點演都未必有用，我跟他是互相信任，我盡力做到他的要求」。

對於今次角色的難度，黎耀祥坦言最難是要講普通話，「雖然內地劇集播出時有人配音，但我希望與內地演員演對手戲時減少隔膜，所以盡量有9成都用普通話講對白，免得我用廣東話，他們用普通話，會顯得有點牛頭不搭馬嘴，會好奇怪。不過講普通話對白，事前要花多點時間，去翻譯正確讀音，研究語氣運用，短音、長音、分句等，用得不對可能影響意思。我拍這個劇像重新學習，演繹上考慮更多，從中反思演出方法，是很好的經驗，我的普通話都有點進步」。

提到無綫頒獎禮將至，外間有很多人希望大熱馬國明奪得視帝，黎耀祥指馬明在《白色強人》演出及成績都好，相信遲早會得獎，「獎項有時講運氣，要演員與角色配合是一個緣分。（自己也想攞第4次視帝？）希望啦！看之後拍的劇及時機是否配合！之前拍的《殺手》我都幾喜歡，角色好複雜及豐富，但不知觀眾是否喜歡，播出時看看大家評語」。

欲知黎耀祥專訪詳情，請留意明天（12月25日）明報娛樂版。

（即時娛樂）