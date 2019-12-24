【瘋狂集郵】許家傑喜見偶像古天樂 笑到見牙唔見眼 (20:06)

於處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演「送水輝」的許家傑，近日獲麥長青邀請，首次參加演藝人協會的活動，同場有方力申、余慕蓮、余安安、薛凱琪、林子博、鮑起靜等，當然還有演協主席古天樂。席間，許家傑見到偶像古天樂，他開心得笑到見牙唔見眼，兼瘋狂集郵。他在社交網分享合照，並留言「你見到偶像時...係會笑到見牙唔見眼」。

之後，許家傑又貼出跟方力申及余慕蓮的合照，他說：「今次係我第一次參加 #演藝人協會既（嘅）活動，見到好多前輩朋友，感覺大家都好齊心，多謝 @mak_cheung_ching（麥長青Ig帳號）邀請。真係好欣賞 @alexfongliksun（方力申Ig帳號），作為藝人以身作則環島遊，呢份勇氣毅力真係唔講得笑（當時一直都有留意小方的新聞：游到嘔、眼睛發炎仍然堅持，勁）另外一位前輩是 #余慕蓮，當我跟她說她很慷慨地捐出自己既（嘅）金錢去起一間小學，她笑笑的說『只是小事一樁，古先生起的學校比我多很多』其實現今世界當一個藝人不是太難，但做到以 #生命影響生命，受人尊敬的才是難能可貴。#共勉之 #成功入會 #演藝人協會」

（即時娛樂）