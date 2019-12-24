【回顧2019‧桃色風波】捲一拖五醜聞 張致恒被爆奉子成婚 (20:14)

婚後的張致恒承諾愛妻兒，他亦不時在社交網分享和太太及囝囝合照，早前還宣布太太再度懷孕。（資料圖片）

張致恒原本和梁皓恩拍拖，但失驚無神爆出他一腳踏五船，令April晴天霹靂。（資料圖片）

BOYZ的張致恒（Steven）原定今年9月，跟好拍檔關智斌（Kenny）踏上紅館舞台處男開騷，可惜7月時Steven驚爆桃色醜聞，令BOYZ未能開騷。

Steven於7月底時忽爆婚訊兼承認做爸爸，但卻未有交代與舞台劇演員梁皓恩（April）的感情關係，當April得悉Steven結婚及為人父後，晴天霹靂，她曾在ig留言：「May i know what's going on?!!!!點解忽然世界末日?!!!!! #我怕過唔到今晚 #被偷走的那五年」，April的留言令人憂心。

雖然Steven揚言會努力做一個好爸爸，然而他的感情生活一團糟，除跟April未斬纜外，Steven被爆暗交名叫「Moon」的女仔，甚至指他一腳踏五船，Steven被封「賤男」，形象陷谷底；由於Steven一拖五的桃色風波愈演愈烈，還連累Kenny，令BOYZ的紅館夢要擱置，事後Kenny拍片眼濕濕嘆不開心，並寄語Steven要為自己行為負責，幸最後經網民集氣及唱片公司幫忙，Kenny終如願以償在紅館開騷，不過改為單飛姿態演出，容祖兒﹑Twins﹑古巨基和張敬軒擔任嘉賓。

另外，蔡卓妍（阿Sa）﹑鍾欣潼（阿嬌）﹑鍾舒漫和April，先後取消關注Steven的instagram，正式和他割席。而「潛水」幾天的Steven，之後在instagram蒲頭兼致歉，指自己的惡行傷害了所有人，他承諾會改過，而Steven另一半歐燕雯（雯雯）亦發文護愛郎，盼外界給Steven機會一盡父親責任，然而網民仍狙擊2人，Steven開腔護妻兒，並正式跟舊愛April道歉。

8月中，已閉關20多天的April在社交網蒲頭報平安，她坦言聞悉Steven結婚生仔後，大受打擊，但她仍感激各界慰問和關心；到了9月，Steven和雯雯正式簽字結婚，Steven還許下愛的承諾，會一心一意愛太太，而在Steven的35歲生日，他向老婆表白：「愛你一世」，去到11月中，Steven承認老婆再度有喜：「感謝主畀多一個小孩我哋。」Steven的桃色風波才叫告一段落。

（即時娛樂）