【平安夜快樂】車婉婉 楊洛婷 范瑋琪 區永權舉家迎聖誕 (22:03)

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文章日期：2019年12月24日
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車婉婉（左）和楊洛婷同樣一家三口開開心心迎聖誕。（Ig圖片／明報製圖）
范瑋琪（左）和區永權分別跟家人溫馨過平安夜。（Ig圖片／明報製圖）
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今日是平安夜，一家人當然開開心心迎聖誕，車婉婉、楊洛婷、范瑋琪及區永權等，各自與家人慶祝，並在聖誕樹旁影合照，大曬幸福之餘，亦不忘祝大家聖誕快樂﹗
（即時娛樂）
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