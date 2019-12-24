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【平安夜快樂】車婉婉 楊洛婷 范瑋琪 區永權舉家迎聖誕 (22:03)

文章日期：2019年12月24日

今日是平安夜，一家人當然開開心心迎聖誕，車婉婉、楊洛婷、范瑋琪及區永權等，各自與家人慶祝，並在聖誕樹旁影合照，大曬幸福之餘，亦不忘祝大家聖誕快樂﹗

（即時娛樂）

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