胡杏兒、胡定欣、胡蓓蔚、李施嬅、姚子羚早前到馬爾代夫旅行,享受陽光與海灘。上月尾開始,她們不時在社交平台分享旅行時拍攝的性感泳衣相,一時間成為網民焦點﹗

今日聖誕節,胡蓓蔚在Instagram分享她與4位姊妹在馬爾代夫拍下的火辣水著寫真,讓粉絲過一個熱辣辣的聖誕節﹗照片中,以身穿黑色比堅尼的胡定欣最性感,弗爆身材盡現﹗其次是已為兩子之母的胡杏兒及人妻胡蓓蔚,身穿一件頭泳衣的李施嬅就最保守。

胡蓓蔚留言︰「"Merry Hot Christmas" Everyone ❤️💚❤️💚❤️💚.」胡杏兒丈夫李乘德(Philip)留言讚老婆︰「OMG so hot, so sexy, so pretty. My wife 😆﹗」姚子羚亦說︰「OMG we are so hot 🔥﹗」胡蓓蔚回覆︰「Yes babe, You are the hottest ! Coz you have 39.1℃ fever🔥」姚子羚答︰「yes just wake and took med 🤒.」

(即時娛樂)