鄭俊弘(Fred)和女友何雁詩前年公開戀情後,愈愛愈高調,不時在社交平台放閃。何雁詩早前宣布離開合作5年的星夢娛樂,Fred亦甜蜜留言打氣﹗昨晚平安夜,Fred帶埋女友與家姐一家慶祝,事後還在Instagram公開合照,留言︰「Merry Christmas from our family to yours! 🎄🎄」看來,何雁詩已完全融入男友家中,Fred亦早視她為一家人,未知兩人是否已有結婚計劃,成為真正一家人?

(即時娛樂)