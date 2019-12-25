【平安夜駁火】鄧健泓護妻 為石詠莉跟狂迷罵戰 (16:12)

石詠莉（Sukie）今年7月在網上遭女粉絲以粗口辱罵，鄧健泓（Patrick）事後代妻發聲，指這位歌迷不停開設新戶口寫粗口留言，以及責罵石詠莉和其他歌迷，遂請對方離開群組。事件持續發酵，鄧健泓昨晚再次跟這位歌迷展開罵戰，爆粗斥對方︰「你自己『自認歌迷會會長』的官方歌迷會也發出聲名。公告你的惡行。我本人，Sukie和石窩的朋友，都受夠你的欺凌行為。Be wise. And for your information, u just crossed my fxxking bottom line.（聰明點，供你參考，你剛剛越過了我的底線。）」

數小時後，這位女歌迷現身反擊，對鄧健泓說︰「同你道歉下世啦﹗你同Sukie佢點樣對待我呀﹗」兩人不停留言對罵，女歌迷透露鄧健泓曾要她在電台門口等7個鐘，最後卻不讓她跟石詠莉合照，她才會發火爆粗；又說是其他歌迷先鬧她，她才鬧人。鄧健泓就指她用粗口鬧石詠莉及威嚇石窩，強調有齊所有對話紀錄，又說「犯我者雙倍奉還」。他說︰「總言之，你再用任何語言，文字或實在暴力傷害我太太或我身邊的朋友包括石窩粉絲的所有人。我將會更認真的處理。」

（即時娛樂）