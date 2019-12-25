【那些年】阿姐風騷扮聖誕女郎：祝大家開開心心 (16:42)

阿姐（汪明荃）今日在社交網分享昔日扮聖誕女郎的照片，見她笑晒口並跳起，畫面充滿喜悅氣氛，相當配合今日普天同慶的聖誕節。

阿姐開心留言：「一張舊照片，祝大家開開心心、希望2020年健康！快樂！平安！」

（即時娛樂）