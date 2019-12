黃心穎自「安心事件」消失8個月後,日前已從美國返港,聲稱為陪伴家人,但有傳她已獲無綫「放生」,此行回港是為復出熒幕做準備,其主演的新劇《丫鬟大聯盟》亦獲安排緊接《多功能老婆》播出。回港後的黃心穎,連日來留在鯉魚門寓所未有外出,冬至當日亦是父母及家姐黃心美帶同盆菜到其家中做節。

昨晚平安夜,心穎在社交網上載坐在聖誕樹前跟模型公仔的合照。相中的她對住公仔微笑,留言︰「We all become a child again at Christmastime.🎄👧🏻(我們都在聖誕節再次成為孩子。)」未知她這句話,是否有重新出發的意思。今日,心穎又貼出家姐愛犬的照片,代狗狗留言「Why am I dressed as a pumpkin for Christmas?(為什麼我要在聖誕節扮成南瓜?)」

黃心美亦有更新社交網,貼上她和母親一齊親吻爸爸面珠的溫馨照,照片的背景應是心穎寓所,極可能由心穎拍攝。心美留言︰「Merry Christmas everyone 🎄﹗」

(即時娛樂)