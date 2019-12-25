杜德偉北京開騷 3歲AJ變身小助手為爸爸打氣 (18:17)

杜德偉（Alex）昨日在北京舉行《Get Up起來世界巡迴演唱會》，除了太太李曉冰（Ice）及兒子AJ，哥哥杜德智、好友林珊珊、上山詩鈉也飛到當地捧場，一同度過平安夜。首次在北京開騷，Alex說︰「本來沒打算帶兒子來，但平安夜要和家人、我愛的人一同過。歌迷也像家人，多謝他們也愛我家人，太太和兒子收到的禮物比我的禮物更多，哈！」

3歲的AJ擔任Alex的小助手，主要工作是為爸爸打氣，高呼︰「爸爸加油﹗Good Show﹗」他更戴上聖誕帽，變身小聖誕老人和爸爸一起唱聖誕歌，又跟在場人士合照。Alex搞笑對囝囝說︰「你拍完照可以收工，放飯！」AJ答爸爸「好呀」，Alex反問︰「你知道什麼是『收工』？」惹來哄堂大笑。

演唱會上，Alex公開太太為他準備的台上物品放閃︰「我帶了護唇膏、竹蔗水、蘋果、雪梨及燕窩......大家知道什麼是愛嗎？這些東西就是太太給我的愛。」Alex獻唱了《把你寵壞》、《獨領風騷》等歌曲，又請來溫嵐擔任演出嘉賓。完場時，他說︰「未來將繼續進行《起來》演唱會之旅，香港站一直都在努力申請中，下一站將在澳門舉行，希望可以見到大家。」

（即時娛樂）