【專訪】新戀情想低調處理 陳煒未有計劃再婚 (18:29)

陳煒（煒哥）於無綫台慶劇《多功能老婆》中飾演女強人「萬風華」，一個不相信愛情的她，卻遇上「王子」般的王梓軒，對她一見鍾情，發生灰姑娘的愛情故事。煒哥笑說：「我幾歲睇童話故事，知道現實不會發生的！」

至於對「多功能老婆」的理解，她認為要懂烹飪、打理家務，以及待人處事要不斷學習，「生活與待人處事上我仍有不足，要跟伴侶互相學習」。煒哥於2008年下嫁台灣商人顏志行，可是二人於2012年離婚收場，這段婚姻是否欠缺了某些功能導致失敗？她說：「婚姻是雙方面配合，無論一個女人如何多功能，另一方不配合是沒有用的，就算是萬能的，但對方唔啪掣，有鬼用咩！就算係唔叻的女人，現在很多無飯煮婦，只要互相溝通，有化學作用是重要的。（醫生男友陳國強是否啪得著？）佢畀好多藥我食，OK啦！大家願意溝通。」

煒哥認愛，但要低調保護對方，她指男友有以前的家庭與親人，且不是圈中人，故不想講太多。當追問她有否計劃再進一步時，煒哥即搶答：「未有計劃住。（不想再婚？）沒有多想，兩個人現在溝通相處是開心的。」

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（即時娛樂）