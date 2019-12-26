【姊妹決裂】《多功能老婆》千嬅鬧爆煒哥 大結局有人要犧牲 (00:37)

《多功能老婆》倒數最後兩集，周五大結局，今晚（第23集）尚劍雄（黃浩然）婚前跟萬風華（陳煒）有一夜情的秘密終「爆煲」。萬風華答應了Jonathan（王梓軒）求婚，將收藏多年，跟劍雄一夜情留下的手表掉到垃圾桶。顏成功（于淼）搞破壞，揭穿了兩人不可告人的關係。藍飛（楊千嬅）大受打擊，風華喊住道歉又解釋，但阿飛感被背叛，怒斥她破壞別人家庭，姊妹決裂，思蕾（朱晨麗）夾在兩人之間手足無措。這場戲煒哥喊出不同情感，令人心酸。

還有兩集戲，尚劍雄露真面目乞人憎，明知復合無望便爭奪兒子佳佳的撫養權，榮浩田（周柏豪）以離開阿飛為交換條件，要求尚劍雄不要搶走佳佳。當觀眾等睇大團圓結局齊齊BBQ場面時，劇情起波瀾，劇集總監製陳寶華就是要觀眾愈睇愈心痛。她接受《明報》電話訪問，透露安排有角色「犧牲」要令大家反思，說：「希望大家明白不要去抱怨已擁有的，只顧不斷追求自己從沒擁有的。」

阿飛與浩田在第23集仍好恩愛，但故事發展他們遇挑戰，沒有就此快樂在一起。寶華姐解釋：「真正愛一個人是要成就對方，浩田要阿飛強大，阿飛亦明日不能整日卿卿我我過日子，這關乎一個男人的名聲，別人對他的觀感。他們之間有事發生，知道執著於愛情，其實是微不足道。」不得不提萬風華（陳煒）與Jonathan（王梓軒）這對姊弟戀是情比金堅，但他們沒有好結果，問及Jonathan遇害的安排？寶華姐沒有正面回應，她說：「故事有橋段，要犧牲一個人令大家反思。希望大家明白不要去抱怨已擁有的，只顧不斷追求自己從沒擁有的。我唔多講了，還有兩集，大家乖啲繼續追啦！」

(即時娛樂）