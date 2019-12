【聖誕快樂】鍾嘉欣獲囡囡送吻 小豬比單文柔懷中笑不停 (14:25)

昨天聖誕節,不少藝人也在社交網分享家庭照,分享快樂﹗鍾嘉欣(Linda)在雪地上擁抱3歲女兒Kelly,兩母女穿上親子裝,Kelly惜惜母親,畫面溫馨﹗嘉欣以英文留言︰「Kelly and Mommy wish everyone a MERRY CHRISTMAS!!!🎄🎀🎀🎀🎄 Have a happy Merry Christmas guys﹗You are all worth it. You are and can be amazing. Make this year mean something. ❤️❤️❤️」單文柔抱住女兒陳諾瑤(小豬比),站在聖誕樹前合照,相中的小豬比正開心地笑,非常可愛﹗

陳智燊、安志杰、黎諾懿幾位幸福爸爸均在Instagram上載溫馨全家福。陳智燊和太太宋熙年穿上富節日色彩的毛衣,囝囝Damon就化身聖誕小精靈。陳智燊說︰「大家聖誕快樂,愛與家庭的時光。祝你和你的親人有個充滿愛的聖誕節。今年我們穿上醜陋的毛衣......任何能跟Damon服裝合襯的,哈哈哈﹗」

張美妮與丈夫KK帶女兒「笑咪咪」到主題樂園感受聖誕氣氛。前港姐李姿敏與澳洲籍練馬師丈夫賀賢及囝囝就飛返澳洲黃金海岸,過一個暖笠笠聖誕節。

