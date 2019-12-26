【回顧2019‧反修例風波】無綫遭網民狙擊 逾百場演唱會取消或延期 (22:37)

容祖兒﹑鄭秀文﹑謝安琪﹑鄧小巧﹑關智斌和林海峰，在反修例風波進行期間，仍如常開個唱及棟篤笑。（資料圖片）

今年6月香港爆出反修例風波，風波持續半年至今仍未平息，警民衝突日益加劇，社會氣氛凝重。反修例風波亦波及娛樂圈，據悉半年內已有逾百場大大小小的演唱會﹑音樂會和粵劇等，亦先後取消或延期舉行，而不少海外藝人亦取消來港演出，改為移師澳門舉行。

陳奕迅（Eason）原定12月9日至明年1月7日舉行25場紅館跨年個唱，早前亦宣布取消；原定11月在紅館跟香港中樂團舉行演唱會的張敬軒，亦因風波而取消個唱，其他受影響的歌手包括：王力宏﹑陳綺貞﹑蔡一傑﹑葉振棠﹑李龍基﹑陳浩德﹑RubberBand﹑蓋鳴暉﹑張藝興﹑金賢重和水樹奈奈等。至於周杰倫原定在迪士尼樂園舉行的個唱，亦宣布延期。

不過亦有歌手在反修例風波期間照常開騷，包括鄭秀文﹑容祖兒﹑關智斌﹑謝安琪﹑鄧小巧和林海峰的棟篤笑等；另外，劉德華﹑方皓玟和AGA明年亦在紅館開騷，屆時能否如期舉行，就拭目以待。

此外，自6月爆發風波後，有網民不滿無綫新聞報道偏頗，發起「反紅媒」的「追星運動」，狙擊無綫舉辦及有旗下藝人出席的活動，不少活動以安全為由被迫取消。當中包括7月初在屯門和觀塘舉行的放榜活動，以及9月的中秋晚會；上個月無綫台慶，無綫索性將慶祝52周年的台慶大騷《珍惜香港 發放娛樂 TVB 52年》，由直播改為錄播，氣氛大減。

另外，3大樂壇頒獎禮包括新城勁爆頒獎禮﹑商台叱咤樂壇流行榜頒獎典禮和港台十大中文金曲頒獎禮，均先後取消實體頒獎禮，改為線上頒獎禮或網上直播，只剩無綫的勁歌總選，仍會於明年舉行實體頒獎禮。

（即時娛樂）