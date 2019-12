高以翔上月27日在內地錄影浙江衛視節目《追我吧》時猝逝,終年35歲。高以翔和23歲女友蘇湘涵(Bella)拍拖3年,高以翔原計劃錄完《追我吧》隔天就和Bella求婚,沒料到最後陰陽永隔。

Bella這個月來除了將Instagram(Ig)「自我介紹」一欄改為「✨Whatever we are...You and i will always collide. ✨」外,就沒再更新。今日是高以翔逝世一個月的日子,Bella終於在Ig發文,上載一張雪地照片及寫着「一起看雪吧」,並附有藍色心心及星星圖案,似在向愛滑雪的高以翔說話。

(即時娛樂)